Филиал ПАО «Россети» модернизирует почти 500 единиц коммутационного оборудования на магистральных подстанциях Поволжья

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги приступили к ремонту разъединителей 220-500 кВ на ключевых питающих центрах девяти регионов Приволжского федерального округа. Это позволит повысить надежность электроснабжения территорий, где проживают более 14 млн человек, реализуются крупные инфраструктурные и промышленные проекты.

В общей сложности специалисты обновят 490 единиц оборудования. Наибольшие объемы работ запланированы в Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Также разъединители отремонтируют в Оренбургской, Нижегородской и Саратовской областях.

Мероприятия пройдут на подстанциях сверхвысокого напряжения 500 кВ «Азот» и «Помары», а также еще на 14 объектах 220 кВ.

Разъединители входят в состав основного коммутационного оборудования. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при обслуживании распределительных устройств. Их модернизация проводится в рамках ежегодной ремонтной кампании. Это позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии и не допускать возникновения аварийных ситуаций.