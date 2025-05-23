«Ульяновские РС» поделились опытом инновационных решений при реконструкции

В филиале «Ульяновские РС» проводится семинар-совещание по актуальным вопросам формирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а также программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР). В рамках обмена опытом участники семинара-совещания посетили уникальный электросетевой объект, расположенный на Императорском мосту через реку Волгу. Мост важен не только для передвижения общественного транспорта: через него проходят высоковольтные линии, которые соединяют правобережную и левобережную энергетические системы, что значительно повышает надежность электроснабжения потребителей.

Главный специалист производственно-технической группы из филиала «Ульяновские РС» Валерий Мардарьев за время своей работы смог внедрить несколько технических решений для упрощения строительно-монтажных работ на воздушных линиях 110 кВ.

В связи с реконструкцией Императорского моста ПАО «Россети Волга» было запланировано строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Центральная – Восточная вдоль пролетных строений мостового перехода. На этапе проектирования Валерий Мардарьев предложил несколько уникальных решений. Монтаж консолей для подвески проводов ВЛ 110 кВ на пролетные строения моста во время сборки пролета моста до установки их на опорные конструкции. При этом затраты на монтаж консолей были минимальными, по сравнению монтажом их с воды. Были предусмотрены технологические проемы для удобства монтажа и обслуживания эксплуатации воздушных линий с подвесной корзины закрепляемой на консоли. Промежуточные крепления проводов с поддерживающими подвесками позволили отказаться от дополнительных контактных соединений в шлейфах. Раскатка проводов производилась по льду с применением лидер троса при расположенных тяговых механизмах на берегах Волги, что сократило время работ и позволило не перекрывать мост для движения транспорта.

Время показало правильность принятых в «Ульяновские РС» решений во время реконструкции. С момента ввода ВЛ на мостовых переходах в эксплуатацию за 15 лет аварийных отключений на линиях 110 кВ зафиксировано не было. В настоящее время опыт применения методов реконструкции мостовых переходов через реку Волга в Ульяновске при сложных аварийных ситуациях применяется и в других производственных отделениях ПАО «Россети Волга».

Императорский мост – совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через реку Волга (Куйбышевское водохранилище) в городе Ульяновске. Название «Императорский» мост получил из-за того, что его строительство было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых, которое отмечалось в 1913 году очень масштабно по всей Российской Империи. В 1910 году Император Николай II подписал указ о строительстве моста черед Волгу в городе Симбирске. На момент постройки мост был самым большим в Европе, общая длина моста составляет 2 089 м.