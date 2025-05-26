Энергетики самарского филиала «Россети Волга» обсудили вопросы партнерского взаимодействия с поставщиками оборудования

Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Станислав Чуфистов совместно с руководителями технического и инвестиционного блоков принял участие в научно-практической конференции «Реализация задач энергетической стратегии Российской Федерации». Мероприятие прошло на базе АО «ГК Электрощит» – ТМ Самара».

В рамках прошедшей конференции представители самарского филиала «Россети Волга» совместно с экспертами из ключевых и партнерских организаций топливно-энергетического комплекса России обсудили новинки электротехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции, инструменты и методы работы логистики и поставок, вопросы партнерского взаимодействия. Представители компаний поделились опытом успешной реализации проектов и планами по новым разработкам, направленным на повышение качества выпускаемого оборудования. Также участники посетили производственную площадку предприятия и демонстрационный зал с готовыми изделиями.

Отраслевая научно-практическая конференция проводится на базе АО «ГК Электрощит» – ТМ Самара» ежегодно. Предприятие является одним из основных поставщиков оборудования, которое соответствует требованиям российских стандартов и имеет аттестацию в ПАО «Россети».