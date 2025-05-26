Компания Nexans проложит самую протяжённую подземную высоковольтную кабельную линию в Швейцарии

Компания Nexans в партнёрстве с компанией Swissgrid, швейцарским национальным оператором сети энергоснабжения, собирается проложить высоковольтную линию в Сен-Готардском автомобильном туннеле (Saint-Gothard Road), протяжённостью 16,9 км (10,5 миль), который пролегает под перевалом Сен-Готард в Лепонтинских Альпах (Швейцария).

Во второй трубе Сен-Готардского автодорожного тунне

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