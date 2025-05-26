Ростех запускает серийное производство роботизированного комплекса Кибермодуль ТехХ

«РТ-Центр инжиниринга» компании «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство роботизированный комплекс Кибермодуль ТехХ. Эта разработка предназначена для автоматизации промышленных процессов и призвана решить ключевые задачи предприятий: повысить производительность, сократить издержки и преодолеть дефицит технических специалистов.

Кибермодуль ТехХ представляет собой многофункциональную роботизированную ячейку, которая автоматизирует загрузку и выгрузку заготовок на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Одна или несколько единиц комплекса на производстве позволяют увеличить производительность одного оператора в два-четыре раза, обеспечивая одновременное обслуживание от четырех до восьми станков. Таким образом, разработка позволяет перераспределить трудовые ресурсы на более сложные задачи, такие как контроль качества, наладка оборудования и замена инструмента. При этом уменьшается процент производственного брака.

Среди ключевых особенностей комплекса — эксплуатация с крупногабаритными станками, возможность работы с заготовками весом от 0,05 до 60 кг, а также модульная архитектура, позволяющая гибко настраивать систему под конкретные производственные нужды. Внедрение Кибермодуля ТехХ занимает от пяти до десяти рабочих дней, что делает его удобным решением для модернизации действующих предприятий.

Комплекс легко интегрируется со сторонним оборудованием, включая системы машинного зрения и другие интеллектуальные модули. Также он ориентирован на малый и средний бизнес: гибкая конфигурация Кибермодуля ТехХ и возможность поэтапной автоматизации позволяют внедрять решение даже при ограниченном бюджете без потери эффективности.

«Кибермодуль ТехХ — это отечественная технологическая разработка, направленная на реализацию приоритетных задач в рамках Указа Президента РФ „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“. Основные компоненты роботизированного комплекса производятся в России. Внедрение таких роботизированных решений укрепляет конкурентоспособность российских предприятий, обеспечивает формирование современной промышленной базы. Автоматизация рутинных операций повышает производительность, способствует снижению издержек и минимизирует зависимость производства от человеческого фактора», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Разработка успешно прошла испытания на металлообрабатывающих производствах. В ближайшей перспективе планируются поставки на предприятия авиационной, автомобильной и оборонной промышленности.

Впервые роботизированный комплекс Кибермодуль ТехХ будет представлен в рамках 25-й международной выставки «Металлообработка-2025», которая состоится в ЦВК «Экспоцентр» в период с 26 по 29 мая 2025 года.