Инвестпредложения регионов появятся на инвестиционной карте России осенью

Региональные агентства инвестиционного развития готовят второй пакет инвестпредложений. Речь идет о запросе субъектов на создание производства конкретного типа в определенной локации.

В них представляется информация об инвестиционных площадках, проработанных мерах поддержки, способах подключения к инженерной инфраструктуре и основные услуги по сопровождению инвестора на всем пути реализации проекта.

«Первые инвестпредложения были собраны в начале года в 36 „пилотных“ регионах. 80 предложений рассчитаны на привлечение более 280 млрд руб. С конца апреля еще 53 региона присоединились к этой работе. Примерно 100 инвестпредложений будут разработаны к августу. После этого осенью они будут размещены на инвестиционной карте России», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Инвестиционная карта России была запущена в феврале 2024 года. На ней размещена информация о 15 тыс. частных и государственных площадках — от помещений для малого и среднего бизнеса до земельных участков под промышленное строительство. С прошлого лета юридические и физические лица могут размещать на инвестиционной карте России свои площадки для покупки или аренды.

На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. С помощью карты можно подбирать и сравнивать площадки в разных регионах, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал поддержки инвестпроектов. Всего на сайте их 30, в том числе помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.