Контроль через смартфон: новый электронный комплекс внедрили на Хабаровской ТЭЦ-3

На Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) внедрили систему «Мобильный обходчик», которая помогает отслеживать параметры работы оборудования с помощью мобильных устройств и нацелена на оптимизацию труда энергетиков.

«Мобильный обходчик» — это электронный комплекс, который позволяет минимизировать ручной труд и дает гибкий инструмент для отслеживания необходимых параметров. Для его работы необходим смартфон или планшет с мобильным приложением, а на маршруте по станции устанавливаются NFC-метки для распознавания объектов.

«Сегодня машинисты-обходчики котельного цеха и электромонтеры электроцеха проходят по контрольным точкам на маршрутах, с помощью мобильного приложения считывают метки, проверяют параметры осмотра оборудования, указывают замечания, вносят показания измерительных приборов. Это значительно ускоряет сбор данных и позволяет их сразу анализировать», — рассказал заместитель главного инженера Хабаровской ТЭЦ-3 Андрей Барсук.

Обычно на предприятиях при контрольных обходах сотрудники вручную фиксируют состояние оборудования в бумажных журналах. «Мобильный обходчик» позволяет перейти на цифровую систему отчетности, которая синхронизируется с центральной системой. Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускоряет процесс сбора и обработки данных.

На данный момент в систему внесено 127 контрольных точек на Хабаровской ТЭЦ-3. Новые маршруты и точки будут добавляться по мере тестирования системы.