«Россети Центр» готовят к вводу в эксплуатацию оборудование новой подстанции в Тверской области

26 мая 2025, 18:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Центр
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Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» завершают строительно-монтажный этап работ на новой подстанции 35 кВ «Садовая» имени героя специальной военной операции Александра Кудрявцева, расположенной в Калининском муниципальном округе Тверской области.

В рамках подготовки к пуско-наладочным мероприятиям энергетики выполнили первичную проверку установленного оборудования и настройку систем.

Питающий центр построен для обеспечения надежного электроснабжения нового Спортивного ледового комплекса «Тургиново», который сейчас подключен по временной схеме. Ледовый дворец уже открыт для посетителей и стал точкой притяжения для любителей фигурного катания, хоккея и других зимних видов спорта.

После ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит устойчивое энергоснабжение спортивного объекта и прилегающей инфраструктуры, что станет важным вкладом в развитие спортивной и социальной сферы Тверского региона.

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