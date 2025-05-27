Энергетики модернизировали подстанцию для подключения производственного предприятия в Воскресенске

В середине мая специалисты «Мособлэнерго» провели работы по установке нового электрооборудования в подстанции для подключения к электроснабжению предприятия, занимающегося производством лакокрасочных материалов в Воскресенска.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики произвели установку дополнительной высоковольтной ячейки КСО-298 в распределительном устройстве РУ-6 кВ распределительного пункта РП-19. В ходе работ также был смонтирован пункт учета электроэнергии "Меркурий 234", интегрированный в автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов.

Проведенные мероприятия обеспечили условия для подключения к электроснабжению производственного предприятия на ул. Гаражной по заявленной мощности в 550 кВт и уровню напряжения 6 кВ.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.