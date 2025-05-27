Гунба: аэропорты Сочи и Сухума через два года соединит ж/д маршрут

Железнодорожный маршрут, который станет продолжением запущенной в мае электрички из Сириуса в Абхазию, соединит аэропорты Сочи и Сухума. Маршрут расширят в течение двух лет, заявил в интервью ТАСС президент Республики Абхазия Бадра Гунба на полях Кавказского инвестиционного форума.

Электропоезд "Диоскурия" с 1 мая 2025 года впервые начал ежедневно курсировать по маршруту между станцией Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, и Сухумом.

"С 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до города Сухум. Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей. Я думаю, что в течение полутора-двух лет мы соединим железнодорожным сообщением эти аэропорты", - сказал Гунба.

Президент Абхазии отметил, что также между РФ и Абхазией был реализован проект морского сообщения из Сочи в Сухум и Гагры, однако оно не пользовалось популярностью среди туристов из-за длительности маршрута, сложностей с процедурой прохождения согласования и погранпроверки. Поэтому акцент республики в настоящее время на железнодорожном и авиасообщении.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.