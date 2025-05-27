«Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение светофоров и комплексов фото- видеофиксации

На федеральной трассе Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям светофоры и комплексы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые объекты автодорожной инфраструктуры смонтировали вблизи села Красноармейское Энгельсского района.

Основной источник питания нового оборудования – подстанция 35/10 кВ «Березовка». В связи с увеличением потребления электрической мощности проведена замена линейной арматуры и изоляции на ответвительной опоре. Учет объема потребления электроэнергии ведется однофазным электрическим счетчиком.

Присоединяя к электрическим сетям светофоры и системы фото-видеофиксации, специалисты «Саратовских распределительных сетей» способствуют развитию автотранспортной инфраструктуры региона и повышению безопасности дорожного движения.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или 220 для мобильных устройств. Звонок бесплатный.