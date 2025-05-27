Территорию для участка ШМСД от Союзного проспекта до КАД Петербурга подготовят за 8,6 млрд рублей
АО «ЗСД» объявило открытый конкурс на выполнение подготовительных работ для строительства участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от Союзного проспекта до КАД Санкт-Петербурга. Информация о конкурсе размещена на портале Госзакупок.
Речь идет о закупке на подготовку территории строительства, включая подготовку рабочей документации, а также выполнение всех необходимых мероприятий, в том числе вспомогательных. Максимальная цена контракта составляет 8,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 11 июня, победители определят 18 июня. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2027 года.
Напомним, проект подготовки территории для строительства ШМСД от Союзного проспекта до КАД Главгосэкспертиза одобрила в марте 2025 года – подготовка выделена в отдельный этап для ускорения работ.
Как сообщила 27 мая пресс-служба администрации Петербурга, участок, на подготовку территории под который объявлен открытый конкурс, относится к этапу строительства 4.2. Участок автодороги длиной 6,4 км пройдет по территории Петербурга и Ленинградской области, соединив ШМСД с КАД. Этот отрезок трассы выведет транспорт из Центрального, Фрунзенского и Московского районов города на КАД в обход жилой и коммерческой застройки Невского и Красногвардейского районов Петербурга.
Будущему подрядчику предстоит переустроить более 7 км сетей и сооружений водоснабжения, 2,7 км сетей связи, 3 км газопровода, 13 км линий электропередач и около 1 км сетей канализации. Также в рамках контракта необходимо освободить территорию строительства, в том числе демонтировать здания и сооружения, и обследовать территорию на наличие взрывоопасных объектов.
Напомним, проект строительства ШМСД с мостом через реку Нева реализуется на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) и поделен на этапы. Первый этап магистрали – платную Витебскую развязку – торжественно открыли в конце 2024 года.
В ноябре 2024 года город подписал концессию с ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы» на финансирование, строительство и эксплуатацию 2-4 этапов трассы. Стоимость строительства 2-4 этапов ШМСД составит порядка 241 млрд рублей, в том числе капитальный грант – 159,2 млрд рублей, включая 90 млрд рублей федеральных средств.
В середине апреля 2025 года был одобрен проект строительства второго этапа трассы – от Витебской развязки до развязки с Софийской улицей. Также в апреле сообщалось, что в проект строительства этапа 4.2 до конца года внесут изменения в части выделения еще двух подэтапов работ – № 4.2.1 и 4.2.2.
Символический страт строительству участков ШМСД планируют дать в июне – в рамках ПМЭФ-2025.
В целом магистраль пройдет от примыкания к ЗСД в районе улицы Благодатной, проследует внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного ж/д полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД и далее – по Ленобласти к городу Всеволожску. Новая дорога обеспечит скоростной обход центра города, прямую связь между восточной и южной частями мегаполиса, а также снизит нагрузку на КАД. Общая протяженность трассы на территории Петербурга и Ленобласти превысит 30 км.
В составе ШМСД будет построен мост через реку Нева в створе улиц Фаянсовая и Зольная. в начале февраля этого года КГИОП Петербурга согласовал строительство разводной переправы в составе магистрали. Длина перехода через Неву составит более 460 метров, протяженность разводного пролета – 60,1 метра, судоходный габарит пролета – 55 метров.