«Транснефть – Дружба» провела плановые работы на производственных объектах

АО «Транснефть – Дружба» выполнило плановые работы на линейной части и площадочных объектах в Брянской, Тамбовской, Самарской и Ульяновской областях. Мероприятия направлены на укрепление надежности системы транспортировки нефти и дизельного топлива, продление безаварийного срока эксплуатации технологического оборудования.

На нефтеперекачивающей станции «Кузнецк» произведена установка нового магистрального насосного агрегата. Имевшийся ранее насос выработал свой нормативный ресурс и был заменен на современный, изготовленный в системе «Транснефть». Высокопроизводительное оборудование обладает напором 210 метров и мощностью 10 тыс. куб. метров в час. Работы проводились по программе технического перевооружения, реконструкции и капитальных ремонтов объектов предприятия.

Монтаж временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики (СОД) осуществлен на резервной нитке подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Куйбышев – Брянск через р. Цну Тамбовской области. Через камеры СОД запущены скребки для очистки полости трубопровода от отложений и продуктов коррозии. Позже будет проведена диагностика тремя видами внутритрубных инспекционных приборов. Специалисты выполнят профилеметрию для определения положения оси трубопровода и потенциальных дефектов геометрии участка подводного перехода. Также будут применены комбинированные магнитные и ультразвуковые инспекционные приборы, способные выявить все возможные виды повреждений нефтепродуктопровода для их своевременного устранения.

Произведен монтаж ультразвукового расходомера (УЗР) магистральном нефтепродуктопроводе Участок № 42 в Брянской области. Устройство необходимо для определения объемов расхода транспортируемого дизельного топлива. Современный расходомер ультразвукового типа обладает рядом улучшенных технических характеристик, необходимых для бесперебойной транспортировки нефтепродукта по линейной части.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Воскресенка» выполнен монтаж обратного клапана на коллекторе магистрального насосного агрегата. Замена клапана сделана в рамках реализации объекта технического перевооружения системы дренажа, сбора и откачки утечек. Также на станции был произведен средний ремонт задвижек для поддержания высоких эксплуатационных характеристик запорной арматуры.

После проведённых мероприятий производственная инфраструктура работает в штатном режиме, транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется в полном объёме в соответствии с графиком.