Энергетики улучшили качество электроснабжения более 600 домовладений в двух населённых пунктах Раменского м.о.

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта провели реконструкцию магистральной линии электропередачи, от которой запитано более 600 частных домовладений, расположенных в деревнях Осеченки и Вялки Раменского муниципального округа.

В середине мая энергетики провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ протяженностью один километр, которая проходит от подстанции ПС-175 «Цаги» вдоль деревень Осеченки и Вялки. В ходе реконструкции ЛЭП неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод СИП протяженностью три километра. Также шесть деревянных опор были заменены на железобетонные. Выполненные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ВЛ.

Всего в 2025 году в Раменском м.о. «Мособлэнерго» запланировано отремонтировать более 30 км кабельных и воздушных линий электропередачи, провести капитальный ремонт оборудования шесть подстанций и четырех зданий ТП, а также расчистить свыше 15 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.