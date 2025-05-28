Полпред Президента РФ в СФО и генеральный директор ОДУ Сибири обсудили актуальные вопросы электроснабжения регионов Сибири

28 мая в Новосибирске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и генерального директора Филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексея Хлебова.

Руководители обсудили итоги прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов в регионах Сибири, основные направления развития электроэнергетического комплекса ОЭС Сибири и ряд других актуальных вопросов повышения надежности электроснабжения потребителей.

Алексей Хлебов сообщил, что завершившийся осенне-зимний период 2024/2025 годов во всех региональных энергосистемах Сибири прошел спокойно, без существенных технологических нарушений. Объем потребления электроэнергии снизился на 0,6% относительно предыдущего ОЗП за счёт более высоких температур воздуха и введения сезонного запрета майнинга в юго-восточной части ОЭС Сибири.

В ОЭС Сибири с 2019 года отмечается устойчивая динамика роста электропотребления населением. Среднегодовой прирост потребления населением по ОЭС Сибири составляет 4,6%, а в отдельных энергосистемах – например, Иркутской области, Республики Алтай, Республики Хакасия, Республики Тыва – ежегодный прирост потребления населением превышает 7%, что обусловлено высокой долей растущей электроотопительной нагрузки. Этот фактор учитывается при разработке прогнозов потребления для СиПР ЭЭС и определении мероприятий по развитию электроэнергетических систем.

Отдельно Алексей Хлебов коснулся режима работы юго-восточной части ОЭС Сибири. В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2025–2030 годы, в юго-восточной части ОЭС Сибири к 2030 году прогнозируется дефицит мощности в объеме до 2885 МВт. Для покрытия требуемой нагрузки в СиПР ЭЭС России определены технические решения, включающие строительство новой генерации и сооружение передачи постоянного тока из центральной части ОЭС Сибири в юго-восточную часть ОЭС Сибири пропускной способностью 1500 МВт. Предусмотрено строительство объектов генерации, отобранных в рамках КОМ НГО, установленной мощностью 1305 МВт, а также сооружение дополнительного объема генерирующих объектов не менее 1234 МВт в южных частях энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективным планам развития ОЭС Сибири, предусмотренным Генсхемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Для удовлетворения растущих потребностей к 2042 году запланирован ввод в энергообъединении 17,2 ГВт новой генерации. В том числе предусмотрено масштабное развитие как традиционных для Сибири угольных электростанций и ГЭС, так и объектов атомной и солнечной энергетики.

Совокупный объем вводов новых линий электропередачи к 2042 году достигнет 5213 км. В числе приоритетных проектов можно отметить усиление электрических сетей для включения ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу.

«Предусмотренные СиПР ЭЭС России и Генсхемой проекты позволят повысить надежность электроснабжения в регионах Сибири как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Развитие энергетики будет способствовать укреплению промышленного потенциала макрорегиона Сибирь, а также повышению уровня жизни и благополучия населения», – подчеркнул Алексей Хлебов.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО акцентировал внимание на важности синхронизации планов развития энергосистемы с перспективными проектами в промышленности и социальной сфере. Он отметил значимость детальной проработки вопросов финансирования, сроков реализации и технологической готовности запланированных объектов. Полпред подчеркнул, что реализация этих проектов должна быть направлена не только на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, но и на повышение энергоэффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.