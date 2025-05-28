Как пережить русскую оптическую хтонь? Как сейчас выглядит и ощущается рынок телеком кабеля. Советы «первого оптического», как достойно пережить кризис

На RusCable.Ru вышло знаковое интервью с Владиславом Соколовым, генеральным директором "первого оптического" ОПТЕН-КАБЕЛЬ. Рынку телекоммуникационного кабеля сейчас действительно приходится сложнее, чем многим другим сегментам. Именно здесь происходят драматические изменения, которые буквально вгоняют кабельщиков в затяжную депрессию. Это самое состояние беспросветной депрессии, ощущения постоянного ухудшения можно назвать "русской оптической хтонью".

В современном интернете под термином «вечная российская хтонь» понимается: безысходность, тщетность жизни, русская народная травма, экзистенциальная бездна существования, неизбывное ненастье, грязь бесконечных дорог, национальный дурдом. Сюда же: заброшки и панельки, «Россия для грустных», фестиваль «Боль», «Мама, мы все тяжело больны» и повсеместная серость как вечная мерзлота, которую вроде бы ощущают частью своего культурного кода. Эти эпитеты, как нельзя лучше подходят для того, чтобы описать состояние рынка телекоммуникационных, а особенно оптических кабелей.

На заседании телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”, которая проходила в Великом Новгороде, RusCable.Ru удалось откровенно поговорить с генеральным директором “первого оптического” Владиславом Соколовым, человеком очень аккуратным в своих высказываниях и оценках, который здраво смотрит на рынок и текущую ситуацию. Завод ОПТЕН не часто появляется в публичном поле, так как работает в сегменте сложных оптических кабелей и конструкций и отличается осторожной рыночной позицией. Именно взвешенный подход и адекватность к ведению бизнеса — это то, что может спасти оптический кабельный рынок и вывести его из затянувшийся депрессии.

В неторопливой обстановке товарищеского ужина участников телекоммуникационной секции АЭК мы поговорили о том, почему на российском рынке оптического кабеля не стоит ждать просвета, как сделать отечественное волокно доступным, и как достойно пережить сложные времена.