Театру «Сатирикон» необходимо оборудование для постановочного освещения

Театру «Сатирикон» им. Аркадия Райкина в г. Москве, на ул. Полковой, д. 1, стр. 2 необходима поставка оборудования для постановочного освещения здания Большого зала, сообщает RosTender.info. Поставщика определят при помощи открытого аукциона. Заявку на участие можно подать до 6 июня.

Необходима поставка световых приборов различного типа (прожекторы, профильные прожекторы, линзовые прожекторы, LED-светильники и др.), системы управления освещением (пульты управления, диммерные блоки, DMX-контроллеры и др.). Также подвесные системы и крепления для светового оборудования, аксессуары (светофильтры, гобо, шторки и др.). Срок поставки оборудования установлен до 15.11.2025 года. Цена контракта — 276 млн рублей.