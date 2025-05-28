В Минэнерго рассказали о стимулировании развития гидрогенерации

Министерство энергетики России продолжает активную работу по созданию действенных экономических стимулов для дальнейшего интенсивного развития гидрогенерации. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на круглом столе «Гидроэнергетика России как драйвер роста экономики регионов: задачи, перспективы, новые решения», организованном газетой «Энергетика и промышленность России» и ассоциацией «Гидроэнергетика России».

В энергетическом ведомстве отметили, что в состав Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года включен ряд приоритетных проектов по строительству гидрогенерирующих мощностей: 7 ГЭС суммарной установленной мощностью 3,96 ГВт и 5 ГАЭС суммарной установленной мощностью 3,54 ГВт.

Минэнерго в этой связи проводит анализ возможных источников и механизмов финансирования проектов новых перспективных ГЭС и ГАЭС, в том числе посредством использования мер государственной поддержки, например, в виде бюджетного софинансирования капиталоемких затрат, связанных с подготовкой ложа водохранилища.

Помимо этого, завершается совместная работа Минэнерго и Минэкономразвития по подготовке правительственных методических рекомендаций по оценке комплексных социально-экономических эффектов от гидроэнергетических объектов, в том числе для отраслей и национальной экономики в целом. В ближайшее время будут урегулированы остающиеся по ней разногласия. Такая методика позволит определить степень целесообразности и совокупные эффекты сооружения нового объекта гидроэнергетики не только для топливно-энергетического комплекса, но и для других отраслей экономики, и для конкретного субъекта федерации, подчеркнули в ведомстве.

В фокусе постоянного внимания Правительства и Министерства остаются вопросы поддержки малых ГЭС.

«Так, еще в прошлом году Правительством России были приняты решения по увеличению квот поддержки малых ГЭС на оптовом рынке на 48 млрд руб. (на период до 2050 года), что позволит дополнительно ввести порядка 150 МВт новых малых ГЭС, а также проиндексированы на 20 % базовые предельные уровни цен для подаваемых на оптовые конкурсы заявок инвесторов с учетом произошедшего роста затрат на работы и оборудование», — напомнили в Минэнерго.

В ведомстве также добавили, что на проходящий в этом году конкурсный отбор проектов по программе ДПМ ВИЭ уже подана заявка на реализацию в 2027 году нового инвестиционного проекта по строительству малой ГЭС.