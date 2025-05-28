«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство во Всеволожском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 480 кВт дополнительной мощности производителю нерудных материалов в промзоне «Лесное» в Куйвозовском городском поселении во Всеволожском районе Ленинградской области. Общий объем присоединенной мощности составил 630 кВт.

Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Лемболово». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ. Энергетики установили новую опору 10 кВ и линейный разъединитель 10 кВ, построили воздушную линию электропередачи 10 кВ, смонтировали систему учета электроэнергии, а также настроили систему релейной защиты и автоматики, усилили кабельные выходы и заменили три трансформатора тока на подстанции, которая обеспечивает электроэнергией объект.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».