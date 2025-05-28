«Саратовские распределительные сети» обеспечили освещение автобусных остановок

На федеральной трассе Р-208, проходящей по Тамбовской, Пензенской и Саратовской областям, энергетики присоединили к существующей электросетевой инфраструктуре системы освещения остановок в границах Мокроусского МО Федоровского и Озинского МО Озинского районов.

Источники электроснабжения объектов автодорожной инфраструктуры подстанции – 110/10 кВ «Мокроус» и «Чалыкла». В связи с появлением новых потребителей заменена линейная изоляция на ответвительных опорах.

Присоединяя к электрическим сетям системы освещения автомобильных дорог и автобусные остановки, специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» содействуют развитию автотранспортной инфраструктуры региона и повышению безопасности дорожного движения.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или 220 для мобильных устройств. Звонок бесплатный.