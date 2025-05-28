Топливный дивизион «Росатома» представил решения для реверс-инжиниринга на ежегодной конференции «АтомРеверс»

В Санкт-Петербурге состоялась традиционная конференция «АтомРеверс 2025», организованная Топливным дивизионом Росатома. В этом году фокус сместился с традиционных подходов к обратному инжинирингу на вызовы и инновации, формирующие новую парадигму в промышленности.

Участники мероприятия обсудили развитие технологии, успешные практики применения реверс-инжиниринга в промышленности, необходимые меры господдержки, а также подготовку кадров.



В традиционном понимании понятие реверс-инжиниринг (обратный инжиниринг) - это процесс изучения и анализа готового продукта с целью воссоздания его конструкции, процессов изготовления и принципов работы. Крупнейшие в России производственные мощности на основе полученных данных обеспечивают возможность воспроизводства широкого спектра изделий, но в тоже время нуждаются в их усовершенствовании для получения принципиально нового оптимизированного изделия. Исходя из данной потребности, команда экспертов АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») разработала и представила собственное решение - АтомРеверс, позволяющее не просто копировать изделие, а совершенствовать конструкцию оборудования, изготавливать опытные образцы и поставлять их на потоковое производство.

«Реверс-инжиниринг сегодня – это не просто копирование, а глубокий анализ и непрерывный процесс улучшения технологий. АтомРеверс – это совокупность инженерных решений, с помощью которых мы предоставляем заказчикам услуги обратного инжиниринга полного цикла: от изучения объекта копирования до создания цифрового двойника и изготовления опытных образцов и серийных изделий. Наш опыт показывает, что используя решения АтомРеверс, мы улучшаем исходные данные конструкций, предлагая заказчику решения нового уровня», - пояснил Виктор Дураничев, заместитель генерального директора по цифровому инжинирингу ООО «Центротех-инжиниринг» (предприятие Топливного дивизиона Росатома).

В этом году участники конференции уделили особое внимание тематике цифрового моделирования материалов и технологических процессов (для повышения точности проектирования самих изделий), а также гибридное моделирование (сочетание прямого моделирования и ML-моделирования на базе машинного обучения) и подключения предиктивной аналитики на этапе разработки оборудования.



Было отмечено, что в настоящее время наблюдается тренд на выделение цифровых двойников в качестве самостоятельного продукта - когда заказчик ввиду отсутствия у него в команде расчетных и конструкторских компетенций не может полноценно использовать цифровые двойники изделия. И в данном случае, эксперты АО «ТВЭЛ» готовы предложить IT-продукт – конечную систему с удобным интерфейсом, которая позволяет работать с цифровым двойником изделия и получать все преимущества данного типа технологии с минимальными барьерами на обучение сотрудников.



При этом в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация и энергетика, вопросы цифровых двойников изделий и методов их экспериментального подтверждения являются критически важными. Кроме того, цифровое моделирование процессов и виртуальные испытания - неотъемлемая часть комплекса мер для поддержания в безаварийной эксплуатации сложных технических изделий.



Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru



ООО «Центротех Инжинирнг» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома») - является приемником Ленинградского особого конструкторского бюро Кировского завода, которое в 1950-х годах занималось разработкой основного технологического оборудования для разделения изотопов урана. Специализируется на проектировании оборудования для разделения изотопов, так же разрабатывает цифровые двойники изделий и оказывает услуги обратного проектирования. Сегодня деятельность предприятия включает не только совершенствование газовых центрифуг, но и создание цифровых двойников, оказание услуг по обратному проектированию, индивидуальному дозиметрическому контролю, а также производству дозиметров. Продукция и услуги ООО «Центротех-Инжиниринг» востребованы в таких отраслях промышленности, как машиностроение, авиастроение, судостроение, энергетика и других. Головное подразделение ООО «Центротех-инжиниринг» расположено в г. Санкт-Петербурге, два филиала в г. Ангарске Иркутской области и г. Зеленогорске Красноярского края.



Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.