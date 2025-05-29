EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции ТМ Кабель-Арсенал

В апреле 2025 г. EL-Комитетом НОПСМ были опубликованы итоги выездного аудита кабельного предприятия ООО «Кабель-Арсенал» в г. Кимры (Тверская область). Завершающим этапом аудита стали испытания образцов продукции ТМ Кабель-Арсенал, отобранных специалистами на производственных линиях и на складе готовой продукции завода.



На текущей неделе получены протоколы испытаний, оформленные испытательным центром АО «Москабельмет», которые подтверждают полное соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 продукции ТМ Кабель-Арсенал:

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5;

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5.

Полученные результаты на деле подтверждают эффективность и действенность мер, принятых руководством и техническими специалистами завода по обеспечению стабильного выпуска кабельно-проводниковой продукции в строгом соответствии с требованиями национальных стандартов.



Итоги аудита и результаты технических испытаний внесут свой вклад в укрепление доверия рынка к ТМ Кабель-Арсенал, а продукция завода станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность, безопасность и качество.



С учетом изложенного EL-Комитет НОПСМ рекомендует кабельную продукцию ТМ Кабель-Арсенал к приобретению и использованию.



Узнать подробную информацию о результатах мониторинга качества кабельной продукции, который проводится EL-Комитетом НОПСМ с 2021 года, можно на официальном сайте EL-Комитета НОПСМ в разделе «Мониторинг».