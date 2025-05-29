Федор Опадчий: Энергосистема должна быть сбалансирована по производству, регулированию и запасу ресурсов

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал о первоочередных шагах по реализации включенных в Генсхему проектов строительства ГЭС и ГАЭС.

Круглый стол «Гидроэнергетика России как драйвер роста экономики регионов: задачи, перспективы, новые решения», организованный редакцией газеты «Энергетика и промышленность России» совместно с Ассоциацией работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России», состоялся в Москве в рамках Международной выставки малой и большой энергетики «ТЕПЛО И ЭНЕРГЕТИКА | HEAT & ELECTRO».

Глава Системного оператора подчеркнул, что согласно Генсхеме до 2042 года, гидрогенерация с учетом совокупных социально-экономических эффектов в долгосрочной перспективе входит в число важнейших приоритетов развития электроэнергетики.

«Гидроэлектростанции – чистый, дешевый после того, как они построены, и хорошо регулируемый источник генерации, поэтому страны с богатыми гидроресурсами стремятся их максимально использовать. При подготовке Генсхемы, которая по сути является технологически-нейтральным конкурсом технологий и представляет собой результат решения оптимизационной задачи для покрытия спроса на электроэнергию наиболее дешевым для экономики способом, гидроэлектростанции подтвердили свою экономическую эффективность», – отметил Федор Опадчий.

Согласно Генсхеме, масштабное строительство должно ГЭС и ГАЭС должно начаться в Сибири и на Дальнем Востоке с целью обеспечения перспективного спроса на электроэнергию и мощность для дальнейшего развития экономики этих стратегически важных регионов. Для предотвращения локальных дефицитов мощности и оптимизации режимов работы энергосистемы Генсхемой предусмотрено сооружение новых гидроаккумулирующих станций в европейской части страны и Приморье.

Как подчеркнул глава Системного оператора, гидрогенерация – важный инструмент балансирования энергосистемы в том числе в условиях увеличения доли солнечной и ветровой генерации, выработка которой зависит от погодных условий. Всего до 2042 года планируется ввести 7,8 ГВт мощностей, в том числе 4,2 ГВт гидроэлектростанций и 3,5 ГВт гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). С учетом модернизации действующих объектов и нового строительства общая мощность гидрогенерации к 2042 году составит 61 ГВт.

Федор Опадчий представил планируемый график ввода в эксплуатацию новых мощностей, отметив, что по трем проектам ГЭС и трем проектам ГАЭС в настоящее время необходимо начинать активную фазу реализации. Он отметил, что с учетом продолжительности строительства в 10–15 лет уже сейчас к активной стадии нужно приступать на площадках Тельмамской, Мокской и Нижне-Зейской ГЭС, а также Ленинградской, Балаклавской и Лабинской ГАЭС. В противном случае для обеспечения прогнозного роста электропотребления и обеспечения баланса вместо этих проектов в последующем вынужденно придется реализовывать решения по сооружению генерирующих мощностей иных типов, которые могут оказаться дороже, чем строительство гидроэлектростанций, но при этом с более короткими сроками реализации.

Федор Опадчий отметил, что при разработке Генеральной схемы рассматривались только известные и в достаточной степени проработанные проекты ГЭС, в отношении которых ранее были выполнены предпроектные исследования, в том числе в части ценовых параметров. Для дальнейшего развития гидрогенерации принципиальным является запуск предпроектного исследования и поиск новых площадок потенциального размещения ГЭС.

«В советское время шла активная предпроектная проработка. Ежегодно на вход системы принятия решений поступали предложения по десяткам проектов перспективных ГЭС. Этот опыт нужно использовать. Такой постоянный процесс позволяет сформировать необходимый для решения оптимизационной задачи в ходе формирования Генсхемы пул проектов», – подчеркнул глава Системного оператора.

Федор Опадчий отдельно отметил, что работа по поиску наиболее эффективных площадок размещения новых ГЭС/ГАЭС и определению их технико-экономических показателей должна быть регулярной и отвечать растущим потребностям электроэнергетики.