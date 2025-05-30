Энергетики ДРСК продолжают подготовку электрических сетей Приморья к зиме

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут подготовку своего оборудования к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. На сегодняшний день выполнено около 30% годового плана ремонтной программы.

С начала года специалисты заменили более 8,5 км провода и 178 опор, расчистили более 600 га просеки. Весной также был выполнен капитальный ремонт силового трансформатора (Т-2) на подстанции 35 кВ «Родина» в с. Первомайское Михайловского района.

В летний период энергетики проведут расчистку просек, замену опор и провода на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, капитальный ремонт разъединителей и выключателей на подстанциях 35-110 кВ, замену изоляторов. Кроме этого, в июне запланирован капитальный ремонт еще одного трансформатора (Т-1) на подстанции «Родина».

Всего в этом году ремонтная программа включает расчистку 1465 га просеки, замену более 36 километров провода и порядка 1000 опор линий электропередачи, а также более 5 километров грозозащитного троса. В этом году на реализацию программы направлено 566 млн рублей. Все работы выполняются для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей Приморья и снижения аварийности в сетях.