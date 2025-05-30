«Россети Юг» повысят надёжность электроснабжения 40 тыс. жителей Харабалинского района Астраханской области

В рамках ремонтной программы специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2025 году приведут в нормативное состояние в Харабалинском районе Астраханской области оборудование на 11 высоковольтных подстанциях, 37 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и свыше 54 км линий электропередачи (ЛЭП). Это позволит повысить надёжность электроснабжения около 40 тысяч жителей и более 90 социально значимых объектов.

На подстанциях 35-110 кВ будут отремонтированы 12 силовых трансформаторов и 52 единицы оборудования. В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты планируют выполнить ремонт свыше 54 км ЛЭП, установить 225 опор, заменить свыше 160 изоляторов и 8,5 км провода на провод с большим диаметром сечения, что позволит повысить качество поставляемой электроэнергии.

Кроме того, энергетики произведут в охранных зонах ЛЭП опиловку 165 крон деревьев, которые могут стать причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода.