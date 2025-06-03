Краснодарский филиал «Россети Кубань» подготовил к летним нагрузкам 64 км распределительной сети

С начала 2025 года специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» подготовили к сезону летних пиковых нагрузок 64 км распределительных сетей низкого напряжения. Комплекс мероприятий позволил повысить надежность и качество электроснабжения более 500 тыс. человек, проживающих в сельской местности Динского, Северского районов Краснодарского края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея.

В ходе капитального ремонта воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ энергетики заменили 620 изоляторов и 137 опор. Почти 150 старых вводов в дома потребителей заменены новые с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), который имеет увеличенную пропускную способность и высокую износостойкость. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром.

Ремонт и техническое обслуживание проведен на 17 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ, которые обеспечивают распределение электроэнергии.

Мероприятия выполнены в рамках ежегодной ремонтной программы и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в предстоящий сезон пиковых нагрузок на электросети.

Краснодарские электрические сети отвечают за электроснабжение пригорода Краснодара, города Горячий Ключ, Динского и Северского районов Краснодарского края, а также города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек.