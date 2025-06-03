«Россети Сибирь» строит линию электропередачи с применением инновационных технологий

Филиал «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ведет строительство линии электропередачи 110 киловольт в Республике Алтай. Новый энергообъект позволит повысить надежность электроснабжения территории.

Новая линия является отпайкой от ЛЭП «Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь» и идет до подстанции «Алтайская Долина». Её протяженность - около 24 километров. Трасса проходит по сложному рельефу, пересекая на своём пути реки, дороги и различные коммуникации. Линия свяжет два субъекта: Алтайский край и Республику Алтай, сообщает пресс-служба Россети Сибирь.

Задача энергетиков - не только возвести энергообъект, но и обеспечить его долговечность и надежность. При строительстве линии используются металлические решетчатые опоры с применением железобетонных грибовидных фундаментов новой конструкции. В отличие от известных аналогов, эти фундаменты не цельные, а составные, с улучшенным составом бетона. Инновационные фундаменты разработаны в рамках реализации программы НИОКР "Россети Сибирь". Новая конструкция облегчает транспортировку, фундаменты не повреждаются при доставке, срок их службы без ремонтов увеличивается до 60 лет.

«При изготовлении фундаментов используется специальная бетонная смесь повышенной прочности, которая позволяет снизить водопроницаемость, повысить химическую и морозостойкость объекта. Это позволит нам снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию новых объектов», - пояснил заместитель директора – главный инженер филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.

Появление новой линии электропередачи – значимое событие. В настоящее время Республика Алтай получает питание от четырёх воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ, которые идут из Алтайского края. После ввода в эксплуатацию новой линии, питание будет осуществляться уже от пяти ЛЭП 110 кВ. Это значительно повысит возможности транзита электроэнергии в республику, повысит надежность электроснабжения территории региона. Завершение строительства планируется в 2025 году.