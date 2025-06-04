Березовская ГРЭС завершила ремонт третьего энергоблока, приступила к ремонту второго

Во второй декаде мая завершился текущий ремонт третьего энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

В период ремонта выполнены все запланированные шаги для повышения надёжности и экономичности работы оборудования. Выполнена замена пароохладителя котла П-67, работы по эксплуатационному контролю металла. Особое внимание было уделено расшлаковке котельного агрегата и его дефектации, в том числе, с помощью специального летательного аппарата, позволяющего перемещаться в закрытых пространствах при помощи датчиков LiDAR. Благодаря указанному устройству выявленные замечания были устранены в полном объеме. Также в период текущего ремонта силами цеха централизованного ремонта была модернизирована система отгрузки шлака из шлакоудалителя котла П-67, для возможности аварийной отгрузки шлака в автотранспорт, что значительно повышает надёжность работы системы шлакоудаления.

Далее по графику текущий ремонт будет проведен на энергоблоке №2. В планах – выполнить типовой ремонт турбины и генератора. На котле П-67 продолжается реализация программы повышения надежности поверхностей нагрева – предстоит замена части элементов ширмового пароперегревателя.

Также будет проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств энергоблока, включая паропроводы острого пара и горячего промперегрева, ремонт вспомогательного оборудования.