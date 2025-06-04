Энергетики повысили надежность электроснабжения первых месторождений нефти в Западной Сибири

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «Урай – Новая 1» и «Урай – Новая 2». ЛЭП участвуют в электроснабжении 6 населенных пунктов и 4 нефтяных месторождений, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Стоимость работ составила 16,5 млн рублей.

Линии электропередачи общей протяженностью 238 километров пролегают по территории Кондинского района. Для повышения грозоупорности и защиты энергообъектов от ветровых нагрузок специалисты установили 21 ограничитель перенапряжения, заменили дефектные изоляторы и смонтировали 493 гасителя вибрации. Чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых и минимизировать риски отключений, связанных с жизнедеятельностью птиц, выполнен монтаж птицезащитных устройств. К техническим мероприятиям на линейных объектах привлекались 16 человек производственного персонала и 8 единиц спецтехники, включая автокран, вездеход и передвижную автомастерскую.

Ремонт воздушных линий выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения более 2 тысяч жителей региона, а также Тетеревского, Мортымья-Тетеревского, Толумского и Убинского месторождений. Центры добычи углеводородов относятся к Шаимской группе, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.