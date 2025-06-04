Проекты резидентов ОЭЗ на Северном Кавказе получат господдержку Минэкономразвития России

Министерство экономического развития России одобрило все семь заявленных проектов резидентов особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ на общую сумму 23,2 млрд руб. Компании получат поддержку по программе льготного кредитования крупных инвестиционных проектов в туристической сфере. Она направлена на строительство гостиничных комплексов, горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков. Прием заявок проходил с 25 декабря до 3 марта 2025 года включительно. На получение государственной поддержки в рамках программы льготного кредитования были поданы сотни проектов со всей России, из них 197 одобрены Минэкономразвития.

«Программа льготного кредитования - одна из многих мер поддержки, которые сегодня реализует Минэкономразвития России для содействия бизнесу. Они создают совершенно новые условия для инвестирования в туристическую инфраструктуру, позволяют ускорить реализацию проектов, развить сферу гостеприимства Северного Кавказа. Заметно активизируются инвесторы Каспийского прибрежного кластера, что говорит о большом интересе к этому направлению и огромном потенциале региона. Проект входит в активную фазу строительства, надеюсь, до 2030 года мы сможем рекомендовать его как один из лучших курортов нашей страны», - отметил Андрей Юмшанов, генеральный директор Кавказ.РФ.

Отели различных категорий построят на курортах «Мамисон» в Республике Северная Осетия - Алания, на территории Каспийского прибрежного кластера и «Эльбурса» в Кабардино-Балкарии. Благодаря возведению нового гостиничного комплекса на курорте «Мамисон» количество мест размещения увеличится на 2110. Четырехзвездочный спортивно-оздоровительный комплекс на поляне Азау позволит расширить номерной фонд на 272 мест, четырех-и пятизвездочные отели на территории Каспийского прибрежного кластера - на 2210 единиц. Строительство объектов инфраструктуры завершится до 2027-2030 гг.