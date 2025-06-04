При строительстве развязки на М-11 «Нева» с подключением к аэропорту Пулково завершены основные земляные работы

На 681 км скоростной трассы М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге продолжается строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково. Инфраструктурный проект реализуется по поручению Президента.

В настоящее время на объекте завершена основная часть работ по возведению земляного полотна, а также в полном объеме выполнено устройство фундаментов опор будущих путепроводов на пересечении с Пулковским шоссе. К тому же завершены работы по возведению насыпи земляного полотна соединительной дороги и съездов транспортной развязки.

В общей сложности в составе нового объекта предусмотрено возведение трех путепроводов, два из которых будут расположены над Пулковским шоссе общей протяженностью 614 м и один длиной 55 м – над М-11 «Нева». Сейчас на этих искусственных сооружениях завершаются работы по возведению опор, после чего специалисты приступят к монтажу балок пролетных строений с последующим устройством железобетонных плит.

Развязка будет оснащена линиями наружного электроосвещения для безопасного движения автомобилистов в темное время суток. Кроме того, здесь предусмотрена установка автоматизированной системы управления дорожным движением. Она позволит в режиме реального времени контролировать дорожную обстановку, оперативно информировать водителей, эксплуатационные службы и аварийных комиссаров о состоянии проезда и событиях на объекте.

Новый инфраструктурный объект значительно сократит время в пути для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он обеспечит прямой и удобный проезд со скоростной магистрали в аэропорт и обратно, а также разгрузит Пулковское шоссе в часы пик. Это улучшит логистику и повысит транспортную устойчивость дорожной сети регионов.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2026 года. В настоящее время в строительстве задействовано порядка 120 человек и около 50 единиц дорожной техники.