«Росатом» заключил соглашение о строительстве дата-центра в Нижегородской области

АО «Атомдата-Иннополис» (входит в госкорпорацию «Росатом») и Корпорация развития Нижегородской области заключили соглашение о строительстве центра обработки данных (ЦОД) в Нижегородской области.

В присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина документ подписали генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и генеральный директор АО «Атомдата-Иннополис» Салават Рахматуллин. В рамках соглашения Корпорация развития Нижегородской области окажет компании содействие в сборе и подготовке необходимой документации, подборе земельного участка для строительства объекта и в присоединении центра к электрическим сетям. Проект будет реализован в три этапа, до 2031 года.

По словам Глеба Никитина, подписанный документ подтверждает достигнутые в январе этого года на Дне Росатома договоренности.

«Коллеги из “Росатома” активно инвестируют в Нижегородскую область. Сегодня мы подписали с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым большое соглашение о сотрудничестве в реализации масштабных социальных и инвестпроектов, а этим документом закрепили договоренности о строительстве центра обработки данных. Крайне важный проект для нас как для региона, реализующего амбициозные ИТ-инициативы», – подчеркнул Глеб Никитин.