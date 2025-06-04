«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжение первой в Новоселицком районе Ставрополья электрозаправки

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» подключили к электросетям компании первую в Новоселицком районе края зарядную станцию для электромобилей.

В рамках работ по технологическому присоединению специалисты установили в селе Новоселицком новую трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВт.

Для автоматизации учёта потребления электроэнергии объект оснастили интеллектуальным счётчиком российского производства.

Энергокомпания активно развивает сетевую инфраструктуру для электромобилей на Ставрополье.

«В прошлом году на территории девяти районов края к электросетям ставропольского филиала были подключены десять быстрозарядных станций. Суммарно им выдано 1,5 МВт мощности», - рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.