«Россети Центр и Приволжье» повысили надежность электроснабжения более 53 тысяч жителей Владимирской области

2 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье – Владимирэнерго" завершили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Цветмет – Бавлены», обеспечивающей транзит электроэнергии между Владимирской и Ивановской областями.

В ходе работ энергетики обновили участок воздушной линии электропередачи протяженностью более 6,5 км, а также заменили 140 изоляторов, смонтировали 99 птицезащитных устройств и установили 15 контуров заземления.

Проведённые мероприятия повысят надежность и качество электроснабжения в населенных пунктах Кольчугинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов, а также ряда промышленных предприятий, среди которых Бавленский электромеханический завод, ткацко-отделочная фабрика «Авангард» и производитель электропитающего оборудования для предприятий связи «Промсвязь».

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