Росэл нашел решение для оптимизации производственных процессов в промышленности

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2025» холдинг Росэл Госкорпорации Ростех презентовал инновационное программное решение TDM.Istok – «Управление инструментом и оснасткой», разработанное АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина». Система предназначена для оптимизации рабочих процессов как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях.

Программное обеспечение TDM.Istok – это комплексная система управления жизненным циклом инструмента и оснастки на предприятии. Она обеспечивает полный контроль на всех этапах производственного цикла – от подбора и закупки, до списания и замены.

Продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok, который позволяет подбирать и сравнивать инструменты по техническим параметрам. Благодаря новому решению появилась возможность отправлять запросы на закупку, разработку или ремонт, а также напрямую взаимодействовать с российскими производителями и поставщиками – все в одном окне.

«Эффективное управление инструментом и оснасткой напрямую влияет на ритмичность производства и качество выпускаемой продукции. Система TDM.Istok позволяет контролировать весь жизненный цикл инструмента – от закупки и перемещения в цеху до учета его наработки на оборудовании с помощью IIoT.Istok, контроля износа, ремонта и списания. Все это дает возможность снизить простои, исключить избыточные запасы и обеспечить готовность производства к выполнению плана. Наше решение даёт предприятиям ощутимый эффект сокращения затрат и обеспечивает повышение производительности», – подчеркнул директор по цифровой трансформации АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» Виталий Александров.

Разработка уже проходит опытную эксплуатацию на ряде предприятий. В ближайшее время система будет доработана с учётом обратной связи от промышленности и предложена к масштабному внедрению на базе предприятий, входящих в контур Ростеха.