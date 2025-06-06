В Пермском крае запустили серийное производство промышленного холодильного оборудования
Производство начала компания «Кайрос Интеграция» - специальный проект «Кайрос Инжиниринг» (пермская инжиниринговая компания, один из российских лидеров индустриального проектирования, поставщик технологических решений для воды и жидких сред в промышленности). Новое производство развернуто в нескольких цехах, расположенных в Пермском муниципальном округе.
Предприятие производит чиллеры и холодильные агрегаты для различных отраслей промышленности – для охлаждения оборудования, продукции, производственных процессов в машиностроении, продовольственной, химической, пластмассовой промышленности, медицине, энергетике. Производятся как серийные модели, так и оборудование по индивидуальным проектам. Всё оборудование сертифицировано.
Инженеры и специалисты «Кайрос Интеграция» самостоятельно разрабатывают модели оборудования, готовят чертежи, техническую и конструкторскую документацию, изготавливают корпуса, собирают щиты и автоматику, делают обвязку. Более 50 % комплектующих имеют отечественное происхождение. Вся продукция проходит обязательную сертификацию.
Новое производство позволит отечественным промышленным предприятиям приобретать в России то оборудование, которое ранее закупалось зарубежом, что позволит в 3 раза снизить импорт готового холодильного оборудования в промышленном сегменте.
Первая партия произведенного в Перми оборудования уже поставлена в федеральную сеть диагностических центров МРТ ЭКСПРЕСС (Представлена в 14 городах России), в заказе ещё 27 установок. Эксперты ООО «Кайрос Интеграция» осуществляют полный комплекс работ для решения Задачи заказчика – обследование, разработку и технического решения под задачу Заказчика, производство оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладку, а также обеспечивают гарантийное и постгарантийное обслуживание.
В настоящее время разрабатывается каталог доступных к заказу моделей, который будет представлен на официальном сайте производителя.
«Холодильная промышленность — это и про продуктовую безопасность страны, поскольку именно она производит оборудование для хранения и перевозки всех видов пищевой продукции. Это и про сложные технологические цепочки нефтегаза, металлургии, поскольку сюда же входит криогенное оборудование, а оно задействовано в сложных производственных процессах во многих секторах. Техника низких температур — это базовый элемент десяти из 44 критических технологий, которые правительство внесло в список определяющих безопасность страны. Поэтому расширение доли отечественного производства этого вида оборудования крайне важно. Уже через неделю в Москве в рамках деловой программы Энергетического форума мы проведем 6-ю всероссийскую конференцию главных механиков, инженеров и энергетиков промышленных предприятий России «МЕХАТОН», которая полностью будет посвящена вопросам достижения технологического суверенитета в данной отрасли», - рассказал Александр Готфрид, генеральный директор «Кайрос Интеграция», директор по проектному производству «Кайрос Инжиниринг».