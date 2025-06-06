В Пермском крае запустили серийное производство промышленного холодильного оборудования

Производство начала компания «Кайрос Интеграция» - специальный проект «Кайрос Инжиниринг» (пермская инжиниринговая компания, один из российских лидеров индустриального проектирования, поставщик технологических решений для воды и жидких сред в промышленности). Новое производство развернуто в нескольких цехах, расположенных в Пермском муниципальном округе.

Предприятие производит чиллеры и холодильные агрегаты для различных отраслей промышленности – для охлаждения оборудования, продукции, производственных процессов в машиностроении, продовольственной, химической, пластмассовой промышленности, медицине, энергетике. Производятся как серийные модели, так и оборудование по индивидуальным проектам. Всё оборудование сертифицировано.

Инженеры и специалисты «Кайрос Интеграция» самостоятельно разрабатывают модели оборудования, готовят чертежи, техническую и конструкторскую документацию, изготавливают корпуса, собирают щиты и автоматику, делают обвязку. Более 50 % комплектующих имеют отечественное происхождение. Вся продукция проходит обязательную сертификацию.

Новое производство позволит отечественным промышленным предприятиям приобретать в России то оборудование, которое ранее закупалось зарубежом, что позволит в 3 раза снизить импорт готового холодильного оборудования в промышленном сегменте.

Первая партия произведенного в Перми оборудования уже поставлена в федеральную сеть диагностических центров МРТ ЭКСПРЕСС (Представлена в 14 городах России), в заказе ещё 27 установок. Эксперты ООО «Кайрос Интеграция» осуществляют полный комплекс работ для решения Задачи заказчика – обследование, разработку и технического решения под задачу Заказчика, производство оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладку, а также обеспечивают гарантийное и постгарантийное обслуживание.

В настоящее время разрабатывается каталог доступных к заказу моделей, который будет представлен на официальном сайте производителя.