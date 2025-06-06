Опубликована программа X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ)

Юбилейная, X Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», которая пройдет с 1 по 3 июля 2025 года в Москве (Конгресс-центр ЦМТ), будет насыщена деловыми мероприятиями разнообразных форматов:

Мероприятия в рамках XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ), проводимые под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации:

Объединенная пленарная сессия X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ). Модератор — Шумахер Сергей Анатольевич, ведущий эксперт журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», Заслуженный энергетик РФ. Круглый стол «Продуктово-проектный подход как механизм развития электроэнергетики: управление стоимостью и сроками строительства и эксплуатации энергообъектов путем совершенствования стандартизации, типизации и формирования долгосрочного отраслевого заказа». Модератор — Медведева Елена Анатольевна, директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России. Тренинг для участников СГИЭ: «Главный навык руководителя — наставничество». Тренер — Гейдт Алена Владимировна, руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус», основатель HRGATE.ru, победитель федерального конкурса «Лидеры России» в 2018 году.

Сессии X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»:

Сессия 1: Организация работы системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО). Модератор — Пилюгин Александр Викторович, заместитель генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора, Заслуженный энергетик РФ.

Организация работы системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО). Сессия 2: Концептуальные решения, направленные на снижение потерь в сетях. Модератор — Бузаев Леонид Владимирович, начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

Концептуальные решения, направленные на снижение потерь в сетях. Сессия 3: Эксплуатация электрических сетей в существующих реалиях. Модератор — Вычегжанин Василий Васильевич, заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Эксплуатация электрических сетей в существующих реалиях. Сессия 4: Инновации на практике. Модератор — Королев Артем Анатольевич, заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Инновации на практике. Сессия 5: Автоматизация сетей. Модератор — Марков Сергей Валерьевич, врио заместителя главного инженера — начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети».

Автоматизация сетей. Сессия 6: Охрана труда и повышение культуры безопасности. Модератор — Кондратьева Ольга Евгеньевна, д.т.н., доцент, заведующая кафедрой инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», генеральный директор Национальной охраны труда (Ассоциация НАОТ).

Охрана труда и повышение культуры безопасности. Сессия 7: Подходы к формированию производственных программ. Модератор — Канюка Палина Николаевна, заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Дополнительные мероприятия, проводимые организациями-партнерами:

Круглый стол «Интеллектуальный учет в повышении надежности энергоснабжения». Организатор: Ассоциация «ИНСИСТ ЭНЕРГО». Модератор — Коваль Денис Игоревич, генеральный конструктор ООО «НПО МИР». Молодежная секция: Интеллектуальные распределенные энергосистемы. Организатор — НТИ «Энерджинет». Модератор –Русина Анастасия Георгиевна, д.т.н., декан факультета Энергетики, заведующая кафедрой электрических станций Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ). Молодежная секция: «Энергобаттл поколений». Организатор — НТИ «Энерджинет». Модератор – Тульский Владимир Николаевич, к.т.н., директор института электроэнергетики ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», главный редактор журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

Мастер-классы «Применение лучших практик в электроэнергетике»:

Мастер-классы по применению VR-тренажеров в электроэнергетике. Мастер-классы и практические занятия по оказанию скорой медицинской помощи. Мастер-классы по повышению надежности, безопасности и удобства эксплуатации распределительных сетей. Мастер-классы по ремонту оборудования.

Техническая выставка «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (ЭЭПиР):

В непосредственной близости от конференц-залов более 80 компаний представят свои разработки и передовые технические решения по всем основным видам оборудования и материалов для распределительных электрических сетей, в области автоматизации производственных процессов, технического диагностирования и других. На экспозиции перед входом в Конгресс-центр ЦМТ будут демонстрироваться новинки специальной техники и электротехнические лаборатории различного профиля.

Не упустите возможность стать участниками крупнейшего форума по вопросам развития и эксплуатации распределительного электросетевого комплекса 2025 года!

Программа конференции и СГИЭ здесь.

Участие в конференции возможно только при условии предварительной регистрации. Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте мероприятия.

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