«Россети» и «Лаборатория Касперского» объединят усилия для защиты сетевого комплекса от киберугроз

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова на полях ЦИПР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и информационных технологий.

Стороны договорились о совместной проработке решений, нацеленных на защиту от киберугроз автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и иных объектов физической и виртуальной инфраструктур, применяемых в Группе «Россети».

Кроме того, соглашение нацелено на создание программно-аппаратных комплексов для поставок на промышленные предприятия России. Планируется также проведение совместных образовательных проектов.

«В современных реалиях обеспечение информационной безопасности стало одним из ключевых факторов, влияющих на надежную работу энергетической инфраструктуры. У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с „Лабораторией Касперского“. Уверены, что подписанное сегодня соглашение позволит повысить уровень защиты сетевого комплекса не только от существующих, но и перспективных киберугроз», — отметил Константин Кравченко.

«Энергетика — одна из передовых отраслей российской экономики. На предприятиях активно идёт процесс цифровизации, внедряются новые технологии. Мы рады объявить о сотрудничестве с Группой "Россети", которая обладает уникальным опытом построения комплексной системы информационной безопасности в корпоративном и промышленном сегментах. Взаимодействие поможет усилить безопасность энергетической инфраструктуры и оперативно реагировать на возникающие угрозы, а зрелый подход к кибербезопасности поможет нивелировать киберриски, повысить устойчивость и эффективность бизнеса», — подчеркнула Анна Кулашова.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности. Созданные ею решения применяются в различных отраслях экономики, включая электроэнергетику. В частности, в 2022 году было подписано соглашение с дочерней компанией «Россети Северо-Запад» об импортозамещении для проекта комплексной системы безопасности энергообъектов.