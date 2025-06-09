Калмыкия планирует сформировать ОЭЗ

Власти Калмыкии для развития долгосрочного инвестиционного сотрудничества с прикаспийскими странами намерены сформировать на территории республики особую экономическую зону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Бату Хасиков по итогам рабочей встречи правительства региона с делегацией инвесторов из Ирана.

Хасиков отметил, что по его поручению правительство республики провело рабочую встречу с делегацией инвесторов из Ирана - гендиректором Группы по развитию Южного Евразийского коридора господином Бахрамом Бахрамсири, председателем Фонда содействия укреплению дружбы народов прикаспийских государств "Наследие Каспия" Камилжаном Каландаровым.

"Калмыкия - стратегически важный регион России на Каспии, один и трех форпостов страны в этом направлении. Наше выгодное географическое положение, растущая транспортно-логистическая инфраструктура и устойчивое развитие экономики делают республику перспективной площадкой для долгосрочного инвестиционного сотрудничества. Для этого работаем над созданием новой налоговой политики и преференций для инвесторов, а также над формированием особой экономической зоны", - написал он.

Глава республики отметил, что стратегическое партнерство Калмыкии с Ираном имеет особое значение. Совместные усилия в сфере логистики, мультимодального транспорта, торговли и агропрома создают прочную основу для укрепления экономических связей.