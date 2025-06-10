Энергетики повысили надежность электроснабжения 11 тысяч жителей Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «МДФ – Тавда» и «Сотник – Тавда-2». Линейные объекты играют ключевую роль в электроснабжении 11 тысяч жителей и более 20 социально значимых объектов поселка Междуреченского. Стоимость технических мероприятий составила свыше 11 млн рублей.

В ходе капремонта специалисты «Россети Тюмень» заменили дефектную опору на новую металлическую конструкцию высотой 30 метров и весом более трех тонн. Для повышения грозоупорности ЛЭП энергетики усилили 23 контура заземления и заменили вышедшие из строя изоляторы и гасители вибрации. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества осуществлялась по обводной схеме с применением временной опоры. К техническим мероприятиям привлекались 4 единицы спецтехники, в том числе сваебойная машина, вездеход и автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Ремонт высоковольтных линий электропередачи выполнен в рамках производственной программы компании «Россети Тюмень». Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов в Междуреченском, в том числе железнодорожной станции, школы, 4 детских садов, 2 больниц, 6 культурно-спортивных учреждений и агропромышленного колледжа.