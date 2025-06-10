К 400-летию Красноярска в фанпарке «Бобровый лог» планируют построить комплекс отелей

Инициатива «Норникеля» по созданию современного отельного комплекса в фанпарке «Бобровый лог» получила государственную поддержку благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Проект выбран в числе перспективных направлений развития туристической инфраструктуры. Он предусматривает строительство отелей категории 3 и 4 звезды на 320 номеров.

Гостиничный комплекс сделает фанпарк более комфортным и современным, расширит возможности для всесезонного активного отдыха, оздоровления и проведения соревнований разных уровней, включая всероссийские и международные.

«Строительство комплекса отелей в одном из знаковых мест Красноярска будет способствовать росту инвестиционной и деловой привлекательности города. К 400-летию Красноярска планируется реализация и других проектов, направленных на создание новых точек притяжения, культурных кластеров и туристических объектов», – рассказала генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Ольга Коростелева.

Красноярский край в этом году впервые стал участником федеральной программы льготного кредитования. Помимо комплекса отелей в фанпарке «Бобровый лог», господдержку получил проект строительства пятизвездочного отеля на Стрелке.