К сетям «Ульяновских РС» присоединились более 2 тысяч новых потребителей

По итогам работы за 5 месяцев 2025 года в отдел взаимодействия с клиентами филиала «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» поступило 2 196 обращений, из которых 1 086 – заявки на технологическое присоединение объектов к сетям филиала. Также поступило 233 заявки на выполнение дополнительных услуг и 377 обращений по вопросам, связанным с переоформлением технологического присоединения при смене собственника.

«Компания активно развивает клиентские сервисы, делая акцент на онлайн-форматах. Обращения по различным вопросам в филиал поступают через Портал электросетевых услуг «Россети» – 1 357 за пять месяцев. Также потребители принимают участие в анкетировании, которое позволяет оценить деятельность филиала по технологическому присоединению», – подчеркнула начальник отдела взаимодействия с клиентами филиала «Ульяновские РС» Ольга Никифорова.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно несколькими способами. Для абонентов сотовой связи действует короткий номер 220 (или единый контакт-центр 8-800-220-0-220): звонок на него бесплатный и доступен в круглосуточном режиме.

Получить консультацию лично по всем интересующим вопросам потребители могут в филиале и производственных отделениях «Ульяновских РС»:

– г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48а;

– г. Димитровград, ул. 9-я линия, д. 19в;

– г. Барыш, ул. Энергетиков, д. 6;

– п.г.т. Новоспасское, ул. Гагарина, д.16.

Также доступна подача заявки на техприсоединение через отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) региона.