Для ремонта моста через реку Амур на трассе Р-297 Амур под Хабаровском ищут подрядчика

Для ремонта моста через реку Амур на федеральной трассе Р-297 «Амур» в Хабаровском крае ищут подрядчика. Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликована на портале Госзакупок.

Речь идет о мостовой переправе на 2101-м км федеральной автодороги Р-297 «Амур». Максимальная цена контракта на ремонт сооружения составляет 1,425 млрд рублей. Заявки принимаются до 1 июля, победителя планируют определить 3 июля.

Срок исполнения контракта – с даты подписания до 30 ноября 2027 года. При этом завершение работ на самом мосту запланировано на октябрь 2027 года.

Согласно описанию объекта закупки, длина мостового перехода составляет около 3876 метров. Согласно ведомости работ, будущему подрядчику предстоит подготовить рабочую документацию, выполнить подготовку территории, обновить покрытие проезжей части на железобетонном и сталежелезобетонном пролетном строении (с фрезерованием старого асфальта, восстановлением защитного слоя, устройством геосетки, защитного слоя, двух слоев асфальтобетонного покрытия) и на металлическом пролетном строении (с гидроизоляцией проезжей части, укладкой геосетки, устройством нижнего и верхнего слоев асфальта). Также предстоит обновить покрытие тротуарной части, деформационные швы, смонтировать барьерное ограждение, обновить подходы к мосту, переустроить коммуникации, установить архитектурно-художественную иллюминацию.