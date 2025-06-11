Чувашские энергетики продолжают установку птицезащитных устройств на ЛЭП

В 2025 году филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» направит порядка 500 тысяч рублей для предотвращения гибели птиц от воздействия тока и уменьшения рисков нештатных ситуаций, влияющих на надежность электроснабжения потребителей. В текущем году энергетики установят 183 птицезащитных устройства (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).

Подобную работу чувашские энергетики ведут не первый год. За последние 5 лет специалисты филиала «Чувашэнерго» установили более 2 800 комплектов птицезащитных устройств на опорах ЛЭП напряжением 6-110 кВ.

Оснащение энергообъектов специальным оборудованием необходимо для защиты птиц от непосредственного контакта с изоляторами и иными потенциально опасными элементами. Такие мероприятия позволяют предотвратить гибель пернатых от воздействия электрического тока и снизить риск временных нарушений электроснабжения в электрических сетях.

Установка птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы, которая включает в себя широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Сохранение благополучной экологической обстановки в районах Чувашии, где расположены энергообъекты, – одна из важнейших задач филиала «Чувашэнерго». Природоохранная деятельность организации соответствует требованиям российского природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001, и в дальнейшем энергетики продолжат реализацию мероприятий по сбережению окружающей среды.