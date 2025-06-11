В Находке состоялась закладка краболова «Виндис»

11 июня на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) состоялась закладка краболовного судна "Виндис" проекта 03141. Об этом говорится в сообщении Российского морского регистра судоходства (РС), на класс которого строится судно.



Новый краболов строится по заказу ООО "Амурское". Проект разрабатывается ООО "СК Викинг". Техническое наблюдение за постройкой осуществляют специалисты Приморского отделения РС. Завершить постройку планируется в 2029 году.



Символ класса: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery)(REF) fishing vessel.



Краболов предназначен для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.



Судно для добычи краба проекта 03141 – справка

Длина наибольшая – 63,27 м

Ширина – 10,6 м

Высота борта на миделе – 4,6 м

Осадка – 4 м

Водоизмещение полное – 1586,0 т