Александр Новак совершил рабочую поездку в Ленинградскую область

4 часа назад
223
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Ленинградскую область. 

Вице-премьер ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего комплекса, а также провёл совещание по развитию проектов по переработке и сжижению газа в Ленинградской области с участием представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, властей субъекта, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, а также представителей нефтегазовых компаний. 

Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили социально-экономическое развитие Ленинградской области, а также меры по повышению надёжности функционирования электросетевого комплекса региона. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм