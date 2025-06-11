Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Ленинградскую область.

Вице-премьер ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего комплекса, а также провёл совещание по развитию проектов по переработке и сжижению газа в Ленинградской области с участием представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, властей субъекта, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, а также представителей нефтегазовых компаний.

Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили социально-экономическое развитие Ленинградской области, а также меры по повышению надёжности функционирования электросетевого комплекса региона.