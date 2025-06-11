«Россети Северный Кавказ» оснастили ключевую подстанцию Кисловодска современным российским оборудованием

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» на ключевом питающем центре г. Кисловодска - подстанции 110 кВ «Зеленогорская» - заменили устаревшее оборудование на современное российского производства.

На энергообъекте специалисты Центральных электрических сетей установили новые трансформаторы тока и вакуумный выключатель 35 кВ, который превосходит другие типы коммутационных аппаратов по надёжности и сроку службы.

Специалисты также провели ремонт одного из двух силовых трансформаторов мощностью 40 кВА. Среди оборудования заменили двигатели обдува и резиновые уплотнения, провели регенерацию масла, покрасили поверхность агрегата для защиты от коррозии.

В прошлом году питающий центр оснастили шкафами с микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) для автоматизации процессов управления и защиты оборудования от нештатных ситуаций.

Подстанция 110 кВ «Зеленогорская» обеспечивает электроснабжение более 40 тысяч жителей города-курорта и большей части санаториев Кисловодска, где ежегодно отдыхают и проходят лечение сотни тысяч россиян.