Уточнено законодательство для развития территории инновационного центра «Сколково»

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2025 года № 682 («О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 602») уточнены особенности технологического присоединения к коммунальным сетям на территории «Сколково».

Документом внесен ряд изменений в Положение об особенностях технологического присоединения к сетям электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории инновационного центра «Сколково».



В частности, уточнен состав уполномоченных органов и организаций, принимающих решения, с учетом изменения Федерального законодательства (ФЗ № 429 от 30 ноября 2024 года).



Функции в сфере градостроительной деятельности на территории инновационного центра «Сколково» осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и учрежденными ими организациями.