Уточнено законодательство для развития территории инновационного центра «Сколково»

3 часа назад
213
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Минстрой России
Авторы и источники / Правообладателям

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2025 года № 682 («О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 602») уточнены особенности технологического присоединения к коммунальным сетям на территории «Сколково».

Документом внесен ряд изменений в Положение об особенностях технологического присоединения к сетям электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории инновационного центра «Сколково».

В частности, уточнен состав уполномоченных органов и организаций, принимающих решения, с учетом изменения Федерального законодательства (ФЗ № 429 от 30 ноября 2024 года).

Функции в сфере градостроительной деятельности на территории инновационного центра «Сколково» осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и учрежденными ими организациями.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!