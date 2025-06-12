5 направлений в работе «МОСКАБЕЛЬМЕТ» для страны

12 июня — день, когда мы особенно остро ощущаем, как много значат для нас слова: Родина, народ, труд, созидание. Это не просто дата в календаре, а напоминание о том, что значит быть частью большой и сильной страны. Рассказываем, какие 5 фундаментальных ориентиров определяют вклад «Москабельмет» в ее развитие.

Мы в «Москабельмет» гордимся тем, что являемся частью большой страны с великой историей, культурой и мощным промышленным потенциалом. Уже 130 лет наше предприятие растет и развивается вместе с ней, участвуя в создании ключевой инфраструктуры, энергетических и транспортных систем. Кабельная продукция, произведенная в Москве, работает в Сибири и в Арктике, поставляется на крупные стройки будущего и уникальные проекты: такие, например, как единственные в мире атомные ледоколы.

Вот 5 фундаментальных ориентиров, которые определяют наш вклад в развитие страны.

1. Создание инфраструктуры будущего

Наша кабельная продукция обеспечивает энергией столицу России и другие города, она работает на земле, под землей, на воде и в воздушных гаванях. Мы подключаем Россию к возможностям!

2. Передовые технологии — для всех

Мы не просто внедряем у себя эффективные решения, но и предлагаем их другим предприятиям, делимся опытом. Участвуем в отраслевых инициативах, продвигаем идеи бережливого производства, поддерживаем развитие всей кабельной отрасли. Сильнее отрасль — сильнее страна!

3. Внимание к новому поколению

Мы активно поддерживаем молодежь — участвуем в ярмарках вакансий, приглашаем молодых специалистов на стажировку, помогаем формировать кадровый резерв отрасли. Потому что понимаем: за будущим — люди, которым мы сегодня даем знания, возможности и веру в профессию.

4. Всеобщий интерес к промышленности

Мы — за просвещение и живой интерес к реальному производству. Поэтому круглый год проводим экскурсии на предприятие, участвуем в тематических выставках, форумах, проектах, посвященных Победе и важным историческим датам. Культура и промышленность идут рядом!

5. Инвестиции в технологии

Разрабатываем и внедряем новые решения — кабели с улучшенными характеристиками и из инновационных материалов, уникальные кабели, цифровые системы контроля, энергоэффективные технологии. Стране нужны инновации — мы их даем!

Поздравляем всех жителей страны с Днем России! Пусть она всегда будет местом, где хочется жить, творить, мечтать и оставаться. Страной, где уважают труд и ценят искренность, где каждый чувствует себя нужным.

Мы любим Россию — большую, разную, удивительную. С ее бескрайними просторами, сибирскими морозами и южным солнцем, с огромным количеством культур, традиций и характеров. И мы счастливы быть ее частью — делать то, что умеем, делиться тем, во что верим, и быть рядом там, где особенно важна надежность и участие!