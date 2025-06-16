Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди

Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый востребованный металл в зеленой энергетике, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, в России с медью все "достаточно хорошо". В стране примерно 100 миллионов тонн запасов, 1,1 миллиона тонн годовой добычи и примерно 200 тысяч внутреннего потребления. За счет оставшихся объемов Россия уже выступает крупным экспортером меди.

"И у нас сейчас на низком старте серия крупных проектов. Среди них Удокан, который уже запустился, Малмыж, который только-только запускается, и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в чуть более отдаленном периоде. К ним еще добавляется серия более мелких и менее известных объектов. Реализация этих проектов позволит за полтора десятилетия практически удвоить производство меди", - сказал Казанов.

При этом он подчеркнул, что медь будет очень востребована ввиду перспектив развития зеленой энергетики.

"Медь - это основной бенефициар зеленой энергетики. Не "редкие земли", не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика - это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями", - пояснил глава Роснедр.

Он отметил, что, по оценкам, на 1 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии нужно примерно 5 тонн меди. Это в пять раз больше, чем нужно для тепловой энергетики.

"Поэтому, развивая зеленую энергетику, мы взрываем рынок меди. Он действительно очень устойчиво растет. И медь нужна будет всегда, по крайней мере, в обозримом периоде", - добавил Казанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.